Ciclismo, caso di positività al CERA nella squadra di Juraj Sagan: Vysocan sospeso

Situazione tutt’altro che comoda da affrontare per il Pierre Baguette Cycling Team, laciclistica Continental slovacca gestita daquale ha militato anche il più noto fratello Peter. Undi doping scuote la formazione, si tratta di Daniel, ventenne cecodall’UCI per essere stato trovato positivo al(Continuous erythropoietin receptor activator, attivatore continuo del recettore dell’eritropoietina a livello renale). Il controllo fatidico riguarda il 25 settembre, ossia due giorni prima del Mondiale che non è riuscito a portare a termine. Questo il comunicato dellache si libera di ogni responsabilità sull’accaduto: “Il 4 novembre il Pierre Baguette Cycling Team è stato informato dall’UCI che al ciclista ceco Danielè stata notificata una potenziale violazione delle norme antidoping per la presenza di metossipolietilenglicole-epoetina beta ().