Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Novembre: The Day of the Jackal, Back to Black, Gaucci

TV SKY / NOW 3 - 92024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 3, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta Drive – Away Dolls. Ethan Coen, per la prima volta senza il fratello, dirige una commedia “pulp” che vede protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan, con Pedro Pascal e Matt Damon in due cameo divertenti.