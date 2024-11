Sport.quotidiano.net - Ravenna "Il mister ci ha dato responsabilità"

"È stata la prima doppietta in carriera, ma soprattutto è stato molto emozionante perché, in tribuna, c’erano i miei genitori, evento molto raro". David Lordkipanidze (foto Zani) è stato il mattatore del vittorioso match di mercoledì contro il Piacenza. Un 3-0 che porta la firma del ventitreenne centrocampista georgiano, con dedica ai genitori, presenti in tribuna al Benelli: "Sono contento di averli resi felici e orgogliosi. Hannotutta la loro vita per me e per mio fratello Dachi, capitano della Cremonese Primavera, affinché giocassimo a calcio. Ripeto, è stato molto emozionante, soprattutto quando sono uscito dal campo".