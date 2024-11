Mistermovie.it - Mister Movie | Ballando con le Stelle 2024, Anticipazioni Puntata 2 Novembre, scaletta concorrenti ed Eliminato

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La sestadicon lepromette emozioni forti! Tra una possibile defezione di Nina Zilli e l’esibizione speciale di Edwige Fenech, scopriamo chi dovrà abbandonare la competizione.con lesestaed eliminati Il parquet dicon lecontinua a infiammarsi. La sestadel talent show più amato dagli italiani promette colpi di scena e sorprese inaspettate. Un’eliminazione in vista e un’atmosfera tesa Milly Carlucci ha anticipato che una coppia dovrà abbandonare la competizione. Le voci circolano soprattutto intorno a Nina Zilli e Pasquale La Rocca, la cui permanenza nel programma sembra essere in bilico. L’atmosfera è tesa e isono pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e i giudici.