Sui social organizzano festa abusiva di Halloween in 848 rimandati a casa

E' tutto organizzato con prevendita ticket di accesso online. La serata di Halloween si fa a Massa di Somma, in provincia di Napoli, ma a due giorni dall'evento cambia tutto. La festa viene spostata – non si sa bene per quale motivo – con tanto di post "Riprovateci un'altra volta". Il messaggio irriverente potrebbe essere stato indirizzato agli stessi carabinieri oppure a eventuali rivali organizzatori di eventi. Fatto sta che i carabinieri della compagnia di Torre del Greco non demordono e seguono la pista digitale trovando un nuovo canale che porta a Somma Vesuviana. I militari torresi preparano un servizio ad hoc insieme ai carabinieri del Nil e del Nas di Napoli. Questa notte il blitz nel ristorante. Ristorante, si, perché come discoteca – dicono i Carabinieri – il locale non ha alcuna autorizzazione.

