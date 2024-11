Sport.quotidiano.net - Spal, davanti quante occasioni sprecate. Le reti di Rao e Karlsson segnali incoraggianti

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Se la rabbia della stragrande maggioranza dei tifosi dellasi è scatenata nei confronti della difesa e – più in generale – di chi non è riuscito a liberare l’area nell’ultimo assalto della Pianese sugli sviluppi di un corner, il principale rammarico di mister Dossena è stato un altro. Aver sciupato tanteda rete, che in condizioni normali avrebbero consentito alla sua squadra di arrivare nel finale di gara con almeno due gol di scarto. Il tecnico non ha puntato il dito sui suoi attaccanti, prendendosela con la sfortuna e una decisione arbitrale che ha negato ai biancazzurri un rigore. Ma è evidente che rispetto alle prime giornate qualcosasi è inceppato. Chiariamo subito che non è una questione di modulo, perché le polveri delle punte hanno iniziato a bagnarsi diverse partite prima della decisione di cambiare assetto.