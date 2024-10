Palazzo de’ Mayo a Chieti è in vendita (Di giovedì 31 ottobre 2024) Palazzo de’ Mayo a Chieti è in vendita. La struttura lungo corso Marrucino, inattiva già da qualche mese, è oggetto di un avviso di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate appunto alla vendita dell’immobile. L’avviso è stato pubblicato dalla Fondazione Banco di Napoli che ha sede Chietitoday.it - Palazzo de’ Mayo a Chieti è in vendita Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)de’è in vendita. La struttura lungo corso Marrucino, inattiva già da qualche mese, è oggetto di un avviso di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate appunto alla vendita dell’immobile. L’avviso è stato pubblicato dalla Fondazione Banco di Napoli che ha sede

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:de’a Chieti è in vendita; Fondazioni bancarie da elogiare. Il martoriato Abruzzo festeggia il nuovo Museode’, ed a pagare tutto è la Fondazione Carichieti; Ade'la mostra "Vento barocco. La forma dell'invisibile"; Chieti: riapertura straordianaria per ildè; Chieti, Matrimoni civili anche adeLepri; Mimmo Paladino e il Guerriro di Capestrano; Approfondisci 🔍

Natale a palazzo streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Natale a palazzo in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Natale a palazzo in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...

A Roma l'omaggio alla madre di Plaza de Mayo, Lita Boitano

(ansa.it)

Un omaggio alla storia di lotta e dedicazione di Angela 'Lita' Boitano, la rappresentante delle Madri di Plaza de Mayo, di origine italiana, deceduta a giugno di quest'anno. (ANSA) ...

Enrico Baj a Palazzo Reale

(itinerarinellarte.it)

Da ottobre 2024, a cento anni dalla nascita, Palazzo Reale rende omaggio a Enrico Baj (Milano 1924 – Vergiate 2003) il maestro delle Dame e dei Generali, dei Meccano e degli Ultracorpi, genio ...

Palazzo De Gregorio

(balarm.it)

Il Palazzo De Gregorio, situato appena fuori la porta di San Giorgio, nei pressi dell’Arsenale della Marina Regia, è un luogo che ha visto avvicendarsi famiglie che hanno creato l’identità di Palermo ...