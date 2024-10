Tpi.it - Il Governo è (giustamente) indignato con Elkann, ma intanto taglia dell’80% il Fondo Automotive

Leggi tutto 📰 Tpi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi molti quotidiani – non quelli del Gruppo Gedi, di proprietà della Exor – riportano in prima pagina lo sfogo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro John, presidente di Stellantis, colpevole di aver rifiutato l’invito della Camera dei deputati, che avrebbe voluto interrogarlo sulla grave crisi del settore automobilistico. “Ha mancato di rispetto al Parlamento”, osserva indignata Meloni, peraltro in linea con gli attacchi piovuti contro il manager anche dalle opposizioni. Non ci sono dubbi sul fatto che, con la sua lettera di diniego inviata a Montecitorio, sia stato irriverente verso le istituzioni italiane, a maggior ragione se si considera che proprio lo Stato italiano da decenni foraggia la sua impresa automobilistica a colpi di incentivi, prestiti e cassa integrazione.