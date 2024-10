EICMA 2024: il futuro del motociclismo va di scena a Milano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ormai ci siamo: migliaia di appassionati e di addetti ai lavori si preparano ad assaltare la Fiera di Milan-Rho. Obiettivo? Toccare con mano le ultime novità del fantastico mondo delle due ruote. Da martedì 5 (solo per gli operatori, da giovedì 7 per tutti) fino a domenica 10 novembre apre i battenti infatti l’EICMA, la più importante esposizione mondiale delle moto: quest’anno ad accogliere i visitatori (ne sono attesi 500 mila!) ci saranno dieci padiglioni, 770 espositori, più di 2.100 marchi provenienti da 45 Paesi. Da segnalare il ritorno di Bmw e di Harley-Davidson, che avevano «osato» disertare l’edizione precedente. Novità ce ne sono tante e per tutti i gusti, alcune sono ancora coperte dal segreto e verranno svelate martedì. Panorama.it - EICMA 2024: il futuro del motociclismo va di scena a Milano Leggi tutto 📰 Panorama.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ormai ci siamo: migliaia di appassionati e di addetti ai lavori si preparano ad assaltare la Fiera di Milan-Rho. Obiettivo? Toccare con mano le ultime novità del fantastico mondo delle due ruote. Da martedì 5 (solo per gli operatori, da giovedì 7 per tutti) fino a domenica 10 novembre apre i battenti infatti l’, la più importante esposizione mondiale delle moto: quest’anno ad accogliere i visitatori (ne sono attesi 500 mila!) ci saranno dieci padiglioni, 770 espositori, più di 2.100 marchi provenienti da 45 Paesi. Da segnalare il ritorno di Bmw e di Harley-Davidson, che avevano «osato» disertare l’edizione precedente. Novità ce ne sono tante e per tutti i gusti, alcune sono ancora coperte dal segreto e verranno svelate martedì.

