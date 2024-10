Biden: «Chi vota Trump è immondizia», e il repubblicano si presenta su un camion della spazzatura (Di giovedì 31 ottobre 2024) La campagna elettorale di Donald Trump ha ripreso slancio e ogni passo falso dei Democratici ora può costare caro. E infatti, da vero showman, il candidato repubblicano ha sfruttato la gaffe di Joe Biden sui «fan di Trump spazzatura» facendosi immortalare alla guida di un camion delle immondizie con scritto “Make Amerika Great Again”, che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin. «Come vi sembra il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden», ha detto il tycoon ai giornalisti che lo aspettavano, che tuttavia non gli hanno chiesto dei suoi ripetuti riferimenti all’America come a un «bidone della spazzatura» per il mondo. La gaffe di Biden, aveva l’intento di condannare quanto successo al Madison Square Garden nel fine settimana. Lettera43.it - Biden: «Chi vota Trump è immondizia», e il repubblicano si presenta su un camion della spazzatura Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La campagna elettorale di Donaldha ripreso slancio e ogni passo falso dei Democratici ora può costare caro. E infatti, da vero showman, il candidatoha sfruttato la gaffe di Joesui «fan di» facendosi immortalare alla guida di undelle immondizie con scritto “Make Amerika Great Again”, che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin. «Come vi sembra il mio? Questoè in onore di Kamala e Joe», ha detto il tycoon ai giornalisti che lo aspettavano, che tuttavia non gli hanno chiesto dei suoi ripetuti riferimenti all’America come a un «bidone» per il mondo. La gaffe di, aveva l’intento di condannare quanto successo al Madison Square Garden nel fine settimana.

