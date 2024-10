Liberoquotidiano.it - Antimafia: nipote Agostino, 'vergognosa campagna Stato per distruggere Scarpinato'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - "Esattamente un anno fa, ad ottobre 2023, io e mio nonno eravamo tra queste sale, gli erapromesso da esponenti della Commissioneche si sarebbe fatta luce sui depistaggi istituzionali che hanno seguito il triplice omicidio di mio zio Nino, mia zia Ida e della creatura che lei portava in grembo. Nonno Vincenzo, non si sarebbe mai aspettato, che ad un anno di distanza dalla sua venuta in Senato, si sarebbe mossa una cosìe terribileStatale volta ail senatore Roberto, andando così a denigrare l'eccellente operato di tutti i suoi decenni di carriera di Magistrato e di Procuratore Generale". Così, Nino Moranadi Vincenzo, morto pochi mesi fa senza avere mai tagliato la barba dopo l'uccisione del figlio Nino e della nuora Ida.