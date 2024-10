"È un giudice comunista": Salvini smaschera il magistrato contro il decreto-Albania | Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Paradossalmente si potrebbe dire che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca: fatti salvi gli ebrei, gli omosessuali, gli oppositori politici, le persone di etnia rom ed altri gruppi minoritari, oltre 60 milioni di tedeschi vantavano una condizione di sicurezza invidiabile. Lo stesso può dirsi dell'Italia sotto il regime fascista". È questo il passaggio più contestato, come vi abbiamo raccontato già nel pomeriggio di ieri, in cui i giudici del tribunale di Bologna nell'ordinanza chiedono alla Corte di Giustizia europea di esprimersi sul decreto migranti. Liberoquotidiano.it - "È un giudice comunista": Salvini smaschera il magistrato contro il decreto-Albania | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Paradossalmente si potrebbe dire che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca: fatti salvi gli ebrei, gli omosessuali, gli oppositori politici, le persone di etnia rom ed altri gruppi minoritari, oltre 60 milioni di tedeschi vantavano una condizione di sicurezza invidiabile. Lo stesso può dirsi dell'Italia sotto il regime fascista". È questo il passaggio più contestato, come vi abbiamo raccontato già nel pomeriggio di ieri, in cui i giudici del tribunale di Bologna nell'ordinanza chiedono alla Corte di Giustizia europea di esprimersi sulmigranti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Matteo Salvini smaschera la toga contro il decreto Albania: "Un giudice comunista"; Il caso Apostolico smascherato da Salvini; Leggi >>>

Salvini, i giudici comunisti si levino la toga e si candidino

(ansa.it)

""Ennesima sentenza anti-italiana da parte di un giudice comunista: siamo in democrazia nel 2024, tutti hanno diritto di sentirsi comunisti, per me è un può fuori dal tempo, ognuno crede nelle idee ch ...

Salvini: "Se un giudice si sente di Rifondazione comunista, si candidi"

(repubblica.it)

"Lo dico nel rispetto dei magistrati che fanno liberamente, indipendente il loro lavoro, se qualcuno, invece di essere in tribunale, si sente nella sede di Rifondazione comunista, si tolga la toga, si ...

Salvini, decisione tribunale di Bologna? Magistrati comunisti

(ansa.it)

"Certi giudici sono comunisti": lo ha sottolineato il segretario della Lega Matteo Salvini in un'iniziativa a Terni in vista delle regionali in Umbria parlando della decisione del tribunale di Bologna ...

Salvini, se qualche giudice vuol fare politica si candidi con Rc

(quotidiano.net)

Se qualche giudice ... Rifondazione Comunista e prenda i voti degli italiani dicendo che i confini e le leggi non esistono". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini stamani ...