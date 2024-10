Caso Montante, in Cassazione cade l'accusa di associazione a delinquere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ caduta l’accusa di associazione a delinquere, perché “il fatto non sussiste”, per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante e per altri due imputati nell’inchiesta su una presunta attività di dossieraggio. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale della Cassazione che hanno inoltre annullato le accuse in relazione ai reati di rivelazione di segreto d’ufficio e di accesso abusivo a sistema informatico. In quest’ultimo Caso, è emerso, “limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014” per intervenuta prescrizione. Tg24.sky.it - Caso Montante, in Cassazione cade l'accusa di associazione a delinquere Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ caduta l’di, perché “il fatto non sussiste”, per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonelloe per altri due imputati nell’inchiesta su una presunta attività di dossieraggio. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale dellache hanno inoltre annullato le accuse in relazione ai reati di rivelazione di segreto d’ufficio e di accesso abusivo a sistema informatico. In quest’ultimo, è emerso, “limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014” per intervenuta prescrizione.

