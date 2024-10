La vita segreta di Mats, i genitori: “Abbiamo scoperto il suo mondo nei videogame solo dopo la morte” (Di martedì 29 ottobre 2024) Robert e Trude Steen hanno pensato per anni che loro figlio Mats vivesse isolato dal mondo a causa della sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) che lo ha costretto alla sedia a rotelle per anni. Fanpage.it - La vita segreta di Mats, i genitori: “Abbiamo scoperto il suo mondo nei videogame solo dopo la morte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Robert e Trude Steen hanno pensato per anni che loro figliovivesse isolato dala causa della sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) che lo ha costretto alla sedia a rotelle per anni.

Muore a 25 anni per una grave malattia: solo in quel momento i genitori scoprono la sua vita segreta

Dopo la morte del proprio figlio, paralizzato da anni, i genitori hanno fatto una scoperta che li ha lasciati a bocca aperta.

Figlio disabile muore a 25 anni, i genitori scoprono la sua doppia vita segreta: «Aveva trovato molti amici e l'amore»

Una malattia che lo costringeva confinato nel suo appartamento sopra una sedia a rotelle e che l'ha strappato via troppo presto: un ragazzo di 25 anni è scomparso a causa di una ...

Muore a 25 anni, la famiglia scopre una vita segreta

Un nuovo documentario di Netflix, intitolato "The Extraordinary Life of Ibelin", getta luce su una storia commovente che dimostra come i mondi virtuali possano offrire significative opportunità di con ...

La vita straordinaria di Ibelin: la storia vera di Mats Steen oltre la disabilità grazie ai videogiochi

Il film "La vita straordinaria di Ibelin" è su Netflix e racconta la storia del gamer che ha commosso la community dei videogiochi ...