Incidenti stradali: cadavere ciclista nel Foggiano, indagini su auto pirata (Di martedì 29 ottobre 2024) Foggia, 29 ott. (LaPresse) – Un ciclista di 61 anni è stato trovato senza vita in mattinata lungo il tratto che collega Lucera a Foggia. Il cadavere è stato trovato sulla carreggiata vicino alla bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando ai primi elementi raccolti dai militari, il ciclista sarebbe stato investito da un’auto pirata. Lapresse.it - Incidenti stradali: cadavere ciclista nel Foggiano, indagini su auto pirata Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Foggia, 29 ott. (LaPresse) – Undi 61 anni è stato trovato senza vita in mattinata lungo il tratto che collega Lucera a Foggia. Ilè stato trovato sulla carreggiata vicino alla bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando ai primi elementi raccolti dai militari, ilsarebbe stato investito da un’

