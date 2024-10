Ilgiorno.it - Incidente a Casalmorano, auto finisce fuori strada: morto 48enne di Orzinuovi

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Cremona) –nello schianto della sua, oggi poco prima delle 18. Undi, stava rientrando alla sua abitazione ed era sullache passae porta a Soncino quando ha perso il controllo della sua, una Grande Punto, mentre stava percorrendo un rettilineo. I testimoni hanno riferito di aver visto l’che ha improvvisamente attraversato la carreggiata, finendo sull’altra corsia e poi entrando in campo di mais, dopo aver sbattuto contro il guard rail per una decina di metri. Subito sono stati fatti intervenire i soccorsi che sono arrivati sul posto conmedica e due ambulanze, raggiunti a breve dai vigili del fuoco di Cremona e da una pattuglia dei carabinieri di Soresina e poi da una di Pizzighettone. L’uomo è stato estratto dalla sua vettura dai soccorritori che l’hanno trovato in condizioni disperate.