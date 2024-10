Sanità, l'attacco di Schillaci: “Giani deve spendere bene i soldi che gli son stati dati, poi vediamo” (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn attacco frontale al presidente della Toscana Eugenio Giani e alle altre regioni italiane che lamentano la mancanza di risorse da investire nella Sanità, settore sempre più in sofferenza. È quello lanciato dal ministro della salute Firenzetoday.it - Sanità, l'attacco di Schillaci: “Giani deve spendere bene i soldi che gli son stati dati, poi vediamo” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnfrontale al presidente della Toscana Eugenioe alle altre regioni italiane che lamentano la mancanza di risorse da investire nella, settore sempre più in sofferenza. È quello lanciato dal ministro della salute

