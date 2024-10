Cityrumors.it - La molesta e la fa dormire nella cuccia del cane: arrestato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un uomo ha fatto di tutto e di più alla povera moglie che esausta e continuamente picchiata anche davanti ai figli l’ha denunciato Una storia abominevole che fa ribrezzo e anche arrabbiare. Che ci siano uomini deboli che se la prendano con la propria moglie è pieno il mondo, ma che ci siano persone che picchiano e umiliano fino al punto di costringere la propria compagna adel, è qualcosa di aberrante. Una donna veniva picchiata dal marito e umiliata fino aalladel(Screenshot Cityrumors.it)E’ stata umiliata per tanto, troppo tempo. Picchiata,ta e umiliata, perfino costretta a uscire di casa senza avere dei vestiti addosso, con solo mutande e una maglietta, proprio per far vedere che era una poco di buono, che non sapeva fare nulla. E tutto davanti ai figlia che cercavano di proteggere la propria mamma.