Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Ci lasciavamo e dopo 8 mesi tornavamo insieme. Ero innamorata ma non lo stimavo più come uomo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Non lo stimavo più come uomo” Giulia De Lellis torna a parlare del suo storico fidanzato Andrea Damante conosciuto nel corso della trasmissione Uomini e donne e con il quale ha avuto una lunga relazione fatta anche di tanti tira e molla. Ospite del podcast di Luca Casadei, One more time, l’influencer, oggi fidanzata con il rapper Tony Effe, ha raccontato la prima volta che ha rivisto il suo ex dopo la prima rottura. “dopo otto mesi lo rincontro al semaforo come arrivo a Milano. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo o in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme, capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Tpi.it - Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Ci lasciavamo e dopo 8 mesi tornavamo insieme. Ero innamorata ma non lo stimavo più come uomo” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Desu: “Non lopiùDetorna a parlare del suo storico fidanzatoconosciuto nel corso della trasmissione Uomini e donne e con il quale ha avuto una lunga relazione fatta anche di tanti tira e molla. Ospite del podcast di Luca Casadei, One more time, l’influencer, oggi fidanzata con il rapper Tony Effe, ha raccontato la prima volta che ha rivisto il suo exla prima rottura. “ottolo rincontro al semaforoarrivo a Milano. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto. Ogni ottoovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro,al semaforo o in un locale. È così che ogni volta, capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante : tutte le volte che sono tornati insieme dopo la rottura - Giulia De Lellis ha deciso di raccontare dettagli inediti sulla relaziona nata a Uomini e Donne con Andrea Damante nel podcast “One More Time” di Luca Casadei. Dopo anni di ritorni di fiamma e ripetuti tradimenti, l’influencer ha svelato come ogni ... (Anticipazionitv.it)

Giulia De Lellis e il retroscena inedito sul suo arrivo a Uomini e Donne alla corte di Andrea Damante : “Determinanti un paio di scarpe e un profumo” - Una lunga e intensa chiacchierata non scevra di particolari dettagli e sorprendenti retroscena quella di Giulia De Lellis ai microfoni di Luca Casadei. Durante il suo intervento nel podcast One more time, l’influencer di Pomezia è tornata a parlare ... (Isaechia.it)

Giulia De Lellis : “Andrea Damante dopo i tradimenti mi ha spiegato per quale motivo lo ha fatto. Ecco perché poi dopo l’ennesimo ritorno ho chiuso definitivamente” - Ospite del poadcast di Luca Casadei l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, oggi fra le influencer più seguite e richieste dagli sponsor, è tornata a parlare della sua relazione con Andrea Damante, svelando dettagli inediti della ... (Isaechia.it)

“Io e Andrea Damante ci lasciavamo e dopo 8 mesi tornavamo insieme. Ero molto innamorata - ma non lo stimavo più come uomo” : parla Giulia De Lellis - Quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non è stata una relazione come le altre. A partire da quando si sono conosciuti, a Uomini e donne, fino alla loro separazione definitiva, avvenuta diversi anni dopo. Nel mezzo, una serie di pause, altre ... (Ilfattoquotidiano.it)