La 'notte da leoni' di Deeney a Las Vegas: 300mila euro in alcol e modelle per la festa-promozione del Watford con i compagni. "Mi hanno dovuto portare in hotel su un taxi"

"Una notte da leoni" a Las Vegas. Per Troy Deeney, sono state addirittura tre. "Pagai 115 mila euro per un party in piscina, altri 115 mila all'MGM alla mattina e ancora 86 mila alla sera. Mi piacerebbe dirti che ho perso tutti quei soldi al gioco d'azzardo, ma non è così". Così l'ex calciatore del Watford al podcast Under the Cosh: una festa per la promozione in Premier League (avvenuta nel 2015) che si è trasformata in una storia da raccontare senza precedenti. Alcol e modelle a cifre folli, tutto spesato dal capitano. Parola d'ordine, divertimento: "Mi hanno dovuto portare su un taxi" dal tanto che aveva bevuto.