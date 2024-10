I lavoratori della Boeing in sciopero rifiutano aumenti salariali del 35 per cento (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dipendenti della Boeing dell’area di Seattle hanno respinto il 23 ottobre una nuova proposta di contratto, prorogando così uno sciopero cominciato alla metà di settembre. Leggi Internazionale.it - I lavoratori della Boeing in sciopero rifiutano aumenti salariali del 35 per cento Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dipendentidell’area di Seattle hanno respinto il 23 ottobre una nuova proposta di contratto, prorogando così unocominciato alla metà di settembre. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boeing - lo sciopero continua : i lavoratori rifiutano l’accordo - I dipendenti di Boeing in sciopero (Getty Images). «La proposta non è adeguata ai nostri iscritti. Non sufficiente nemmeno l’aumento degli stipendi, per cui si chiede di arrivare a una crescita del 40 per cento. Sciopero Boeing, la proposta dell’azienda e le richieste del sindacato Come ha rivelato Reuters, l’offerta di Boeing proponeva un aumento dei salari pari al 35 per cento in quattro anni. (Lettera43.it)

I lavoratori della Boeing rifiutano l'accordo - sciopero continua - Il contratto, il secondo bocciato dai lavoratori, è stato respinto con un ampio margine, il 64%, secondo l'Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali (Iamaw) che rappresenta circa 33. Il voto rappresenta una battuta d'arresto per il nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, che sta cercando di ripristinare la reputazione di Boeing. (Quotidiano.net)

I lavoratori della Boeing rifiutano l'accordo - sciopero continua - Il voto rappresenta una battuta d'arresto per il nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, che sta cercando di ripristinare la reputazione di Boeing. Il più grande sindacato della Boeing ha respinto il contratto di lavoro provvisorio e ha annunciato l'estensione dello sciopero. Il contratto, il secondo bocciato dai lavoratori, è stato respinto con un ampio margine, il 64%, secondo l'Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali (Iamaw) che rappresenta circa 33. (Quotidiano.net)