Addio a Romano Colozzi le reazioni della politica | Sgomento una vita dedicata al bene comune

Arrivano le prime reazioni politiche alla morte di Romano Colozzi, dopo il sindaco Enzo Lattuca che ha ricordato che Colozzi ha "dedicato la propria vita ad un ideale ed al bene comune", esprime il suo cordoglio anche il parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone: "La morte

Morto Romano Colozzi - lutto a Cesena - Cesena, 24 ottobre 2024 – E' morto questa notte all’età di 75 anni il politico cesenate Romano Colozzi. . Successivamente diventò segretario generale nella giunta di Roberto Maroni.  Classe 1949 mosse i primi passi i politica nella che iniziò il suo percorso politico nella Democrazia Cristiana diventando prima assessore regionale al bilancio alla Regione Lombardia sotto la presidenza di Roberto Formigoni dal 2000 al 2013. (Ilrestodelcarlino.it)

Storico esponente della Dc - fu anche assessore regionale in Lombardia : addio a Romano Colozzi - “Caro Enzo Romano Colozzi è salito in cielo. Una preghiera, un abbraccio". Lo saluta così Laura Bianconi. Politica e mondo cattolico in lutto, arriva giovedì mattina la triste notizia della morte di Romano Colozzi, figura politica e culturale importante a Cesena, docente di italiano, latino e... (Cesenatoday.it)