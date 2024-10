Usa: le truppe nordcoreane in Russia possibile obiettivo militare se intervengono in Ucraina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le truppe nordcoreane che si stanno attualmente addestrando in Russia diventerebbero legittimi obiettivi militari se si impegnassero in combattimento in Ucraina, secondo la Casa Bianca. «Se questi soldati nordcoreani decidessero di unirsi alla lotta contro l’Ucraina, diventerebbero legittimi obiettivi militari», ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Feedpress.me - Usa: le truppe nordcoreane in Russia possibile obiettivo militare se intervengono in Ucraina Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Leche si stanno attualmente addestrando indiventerebbero legittimi obiettivi militari se si impegnassero in combattimento in, secondo la Casa Bianca. «Se questi soldati nordcoreani decidessero di unirsi alla lotta contro l’, diventerebbero legittimi obiettivi militari», ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John

