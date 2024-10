Manchester United, responsabile comunicazione: “Proprietà scontenta dell’inizio di stagione” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “La Proprietà non è soddisfatta dell’inizio di stagione del Manchester United: i risultati non sono quelli sperati“. A dirlo è Tony Craig, responsabile della comunicazione dei Red Devils, che in un incontro con i tifosi si è fatto portavoce dello stato d’animo di INEOS, a capo del club britannico. “Al termine della sessione estiva la rosa è stata rafforzata, ma è ancora in evoluzione con alcuni giovani che devono migliorare – ha aggiunto – Siamo in un momento pieno di cambiamenti, dentro e fuori dal campo, compresa la struttura sportiva. Siamo consapevoli che c’è tanto da fare“. Manchester United, responsabile comunicazione: “Proprietà scontenta dell’inizio di stagione” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Lanon è soddisfattadidel: i risultati non sono quelli sperati“. A dirlo è Tony Craig,delladei Red Devils, che in un incontro con i tifosi si è fatto portavoce dello stato d’animo di INEOS, a capo del club britannico. “Al termine della sessione estiva la rosa è stata rafforzata, ma è ancora in evoluzione con alcuni giovani che devono migliorare – ha aggiunto – Siamo in un momento pieno di cambiamenti, dentro e fuori dal campo, compresa la struttura sportiva. Siamo consapevoli che c’è tanto da fare“.: “di” SportFace.

