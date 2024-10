Amica.it - Sarah Jessica Parker e Kristin Davis insegnano come truccarsi a 60 anni

(Di martedì 22 ottobre 2024)a 60? È la domanda di molte donne che superati gli “anta” puntano su un make up essenziale per la paura di esagerare ed essere fuori luogo. Eppure l’età dell’oro dovrebbe rendere anche più sicure e disinvolte. Soprattutto in fatto di trucco e parrucco. Ne sanno qualcosa. Paparazzate a New York, sul red carpet dei Golden Heart Awards organizzati dall’ente di beneficenza God’s Love We Deliver, le due attrici hanno dimostratosi possa brillare sotto ai riflettori a qualunque età. E proprio grazie al make up.