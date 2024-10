Notizie.com - Gestazione per altri, i medici a Roccella: “Non denunceremo i pazienti”. Ma resta il dubbio: come provare il reato?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Da un lato c’è la legge sullaper, dall’altro il giuramento di Ippocrate. “Noni nostri”. Pochi giorni fa la maternità surrogata è diventatauniversale in Italia, ma la legge presenta alcuni punti grigi che dovranno essere chiariti. Uno di questi:si farà ailse nell’atto di nascita non viene indicato in che modo è nato il bambino?peruniversale in Italia, tutti i dubbi sulla legge (Ansa Foto) – notizie.comTra le ipotesi in campo c’è quella proposta dalla ministra per le Pari Opportunità Eugenia: i, in quanto pubblici ufficiali sarebbero tenuti a “segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura. E poi si vedrà”.