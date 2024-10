Bergamonews.it - El Bilal Touré, serata da sogno: primo gol in Champions a Torino per battere la Juve

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Poco più di un anno fa, contro lantus in amichevole a Cesena, Elsi procurava un grave infortunio al retto femorale che lo costringeva a un’operazione e a diversi mesi di stop. Era probabilmente destino che il suogol inLeague lo segnasse proprio contro i bianconeri. E che gol. L’ex Atalanta ha scelto un modo non certo banale per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi, quelli dello Stoccarda: è stato lui, al 92?, a firmare con un grande guizzo al limite dell’area la rete che ha gelato l’Allianz Stadium e fatto esplodere lo spicchio di tifosi tedeschi. Per l’ex numero 10 nerazzurro, passato in estate in Germania in prestito con diritto di ricatto – per un’operazione che globalmente può fruttare all’Atalanta circa 22-23 milioni di euro – aveva già segnato il suogol contro il Borussia Dortmund, un poco significativo 4-1.