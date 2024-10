“Djokovic salta Parigi-Bercy”: stagione finita? Rischia di non andare alle Finals di Torino e di uscire dalla Top 10. La classifica Race Atp (Di martedì 22 ottobre 2024) Un anno fa era il campione, ora nemmeno ci sarà. In Serbia sono sicuri: “Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy della prossima settimana”. E come se non bastasse, il numero 5 al mondo non compare nemmeno nella lista per l’Atp 250 di Belgrado, programmato subito dopo il torneo francese. Una decisione che, se confermata, sarebbe clamorosa: saltando questi due tornei, infatti, Djokovic mette a rischio perfino la sua presenza alle Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. Al momento è sesto nella Race Atp, ma la classifica potrebbe cambiare di molto dopo l’ultimo Masters 1000 stagionale. Ma le conseguenza di queste scelte di Djokovic potrebbero andare ben oltre. Secondo alcuni media locali, la stagione di Djokovic potrebbe anche terminare qui, con l’idea di tornare direttamente in campo a gennaio in Australia. Ilfattoquotidiano.it - “Djokovic salta Parigi-Bercy”: stagione finita? Rischia di non andare alle Finals di Torino e di uscire dalla Top 10. La classifica Race Atp Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un anno fa era il campione, ora nemmeno ci sarà. In Serbia sono sicuri: “Novaknon parteciperà al Masters 1000 didella prossima settimana”. E come se non bastasse, il numero 5 al mondo non compare nemmeno nella lista per l’Atp 250 di Belgrado, programmato subito dopo il torneo francese. Una decisione che, se confermata, sarebbe clamorosa:ndo questi due tornei, infatti,mette a rischio perfino la sua presenzaAtpdi, in programma dal 10 al 17 novembre. Al momento è sesto nellaAtp, ma lapotrebbe cambiare di molto dopo l’ultimo Masters 1000 stagionale. Ma le conseguenza di queste scelte dipotrebberoben oltre. Secondo alcuni media locali, ladipotrebbe anche terminare qui, con l’idea di tornare direttamente in campo a gennaio in Australia.

