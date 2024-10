Appello dei creatori: più di 6.500 artisti contro l’utilizzo non autorizzato delle proprie opere dall’IA (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’argomento dell’uso non autorizzato di opere creative da parte delle intelligenze artificiali generative sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama culturale attuale. Circa 6.500 artisti, tra cui nomi celebri come attori, musicisti e autori di fama mondiale, hanno firmato una dichiarazione per esprimere il loro dissenso verso l’uso delle loro opere da parte di aziende di IA senza il loro consenso. Questa mobilitazione non riguarda solo la difesa dei diritti individuali, ma mette in evidenza l’importanza della sostenibilità economica nel settore creativo, evidenziando il potenziale impatto devastante che tali pratiche potrebbero avere sulla professione creativa in generale. Gaeta.it - Appello dei creatori: più di 6.500 artisti contro l’utilizzo non autorizzato delle proprie opere dall’IA Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’argomento dell’uso nondicreative da parteintelligenze artificiali generative sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama culturale attuale. Circa 6.500, tra cui nomi celebri come attori, musicisti e autori di fama mondiale, hanno firmato una dichiarazione per esprimere il loro dissenso verso l’usoloroda parte di aziende di IA senza il loro consenso. Questa mobilitazione non riguarda solo la difesa dei diritti individuali, ma mette in evidenza l’importanza della sostenibilità economica nel settore creativo, evidenziando il potenziale impatto devastante che tali pratiche potrebbero avere sulla professione creativa in generale.

