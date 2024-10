Adamo Dionisi, oggi i funerali del noto attore: l’addio di attori e registi fra i cori degli Irriducibili della Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) oggi si sono svolti i funerali di Adamo Dionisi, noto attore romano scomparso il 20 ottobre 2024 all’età di 59 anni. Dionisi, celebre per il suo ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra, è stato salutato da numerosi colleghi attori e registi che si sono riuniti per l’ultimo addio. Tra i presenti si sono distinti volti noti del cinema italiano, che hanno reso omaggio a un artista dalla carriera segnata da grandi interpretazioni e da un passato burrascoso, che ha saputo trasformare in forza per il suo percorso artistico. funerali dell’attore Adamo Dionisi, l’addio di attori e registi Tra i partecipanti ai funerali, si sono distinti volti noti come Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Mirko Frezza, affiancati da personalità politiche come Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma, e Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio. Superguidatv.it - Adamo Dionisi, oggi i funerali del noto attore: l’addio di attori e registi fra i cori degli Irriducibili della Lazio Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si sono svolti idiromano scomparso il 20 ottobre 2024 all’età di 59 anni., celebre per il suo ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra, è stato salutato da numerosi colleghiche si sono riuniti per l’ultimo addio. Tra i presenti si sono distinti volti noti del cinema italiano, che hanno reso omaggio a un artista dalla carriera segnata da grandi interpretazioni e da un passato burrascoso, che ha saputo trasformare in forza per il suo percorso artistico.dell’diTra i partecipanti ai, si sono distinti volti noti come Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Mirko Frezza, affiancati da personalità politiche come Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma, e Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio.

Adamo Dionisi : morto a 59 l’attore interprete del boss Manfredi Anacleti di Suburra - . Adamo Dionisi, l’attore noto per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nel film Suburra, di Stefano Sollima (2015) e nell’omonima serie, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Oltre che in Suburra, Adamo Dionisi ha recitato anche in diversi altri film: Brutti e Cattivi, Dogman, Morrison, Enea e Martedì e Venerdì. (Nerdpool.it)

Addio ad Adamo Dionisi : la scomparsa dell’attore di Suburra - Dionisi era malato da tempo, ma la gravità della sua condizione è stata mantenuta riservata fino alla fine. Nonostante la sua battaglia contro la malattia, Dionisi ha mantenuto un profilo discreto negli ultimi mesi, continuando a lavorare fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso. Una morte improvvisa La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente il mondo del cinema e i ... (Velvetmag.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore noto per il ruolo di Manfredi Anacleti in “Suburra” : aveva 59 anni - Il primo ruolo interpretato è nel film Chi nasce tondo…, diretto da Alessandro Valori e co-sceneggiato dallo stesso Dionisi. . Ma è grazie a Suburra che Adamo Dionisi raggiunge la notorietà grazie al ruolo del boss Manfredi Anacleti. Morto Adamo Dionisi, l’attore noto per il ruolo di Manfredi in “Suburra” È morto all’età di 59 anni l’attore Adamo Dionisi: l’interprete, deceduto a causa di una ... (Tpi.it)