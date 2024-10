Pestaggi in carcere, il racconto shock dell'ex detenuto: "Mi bruciarono la barba" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Quell'agente seduto in fondo all'aula mi disse di essere stato denunciato per le violenze ai detenuti e che io avrei dovuto dire al pm che non c'entrava nulla con i Pestaggi. Ora ho paura di tornare a casa, perché dopo quello che ho detto oggi potrei avere problemi con la polizia penitenziaria" Casertanews.it - Pestaggi in carcere, il racconto shock dell'ex detenuto: "Mi bruciarono la barba" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Quell'agente seduto in fondo all'aula mi disse di essere stato denunciato per le violenze ai detenuti e che io avrei dovuto dire al pm che non c'entrava nulla con i. Ora ho paura di tornare a casa, perché dopo quello che ho detto oggi potrei avere problemi con la polizia penitenziaria"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presunto pestaggio nel carcere di Marassi - il detenuto ferito è stato trasferito ad Alessandria - È stato trasferito nel carcere di Alessandria, e non di Sanremo, come sembrava inizialmente, Y.A.M. il detenuto venticinquenne che lo scorso 3 ottobre ha denunciato un pestaggio da parte degli agenti di polizia penitenziaria nel penitenziario di Marassi, dove era rinchiuso da agosto. Sulla... (Genovatoday.it)

"Pestaggio brutale - puzzo di pisc*** ovunque" : il Brasiliano massacrato in carcere a Dubai - " Qui il video del racconto del Brasiliano .   E ancora: “La prigione a Dubai? Due giorni sono come un anno e mezzo al Regina Coeli in Italia. E, per l'occasione, ha raccontato al popolo di Radio 24 la sua ultima disavventura con la giustizia. Mi hanno pestato con lo sfollagente e hanno cominciato a parlare tra di loro, io non capivo e ho alzato le mani per far capire che ero in pace ma - ... (Liberoquotidiano.it)

"Pestaggio in carcere" - aperta un'inchiesta - il detenuto verso il trasferimento in altro penitenziario - .  I pm Valentina Grosso e Vittorio Raineri Miniati, che coordina il. È stata aperta un'inchiesta per lesioni, da parte della procura di Genova, sul caso anticipato da GenovaToday, che riguarda il presunto pestaggio ai danni di un giovane detenuto al carcere di Marassi avvenuto nei giorni scorsi. (Genovatoday.it)