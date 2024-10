Mara Venier festeggia il suo compleanno, gli auguri degli ospiti vip al party (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mara Venier ha compiuto, domenica 20 ottobre 2024, 74 anni, festeggiati con gioia, insieme alla sua famiglia e agli amici, tra cui anche alcuni volti noti del piccolo schermo. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse Instagram stories, in cui ha raccontato la sua giornata speciale, divisa tra gli studi di Domenica In e una festa di compleanno, in cui è stata circondata da tantissimo affetto. Conclusi i festeggiamenti, Mara Venier ha valuto commentare la sua giornata piena d’amore con un post social, in cui ha condiviso con i suoi tanti ammiratori, la gioia provata in queste 24 ore indimenticabili. Mara Venier, la gioia per il suo compleanno Mara Venier è la regina della domenica italiana, visto che, con la sua Domenica In, intrattiene i telespettatori di Rai Uno da numerosi anni. Dilei.it - Mara Venier festeggia il suo compleanno, gli auguri degli ospiti vip al party Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha compiuto, domenica 20 ottobre 2024, 74 anni,ti con gioia, insieme alla sua famiglia e agli amici, tra cui anche alcuni volti noti del piccolo schermo. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse Instagram stories, in cui ha raccontato la sua giornata speciale, divisa tra gli studi di Domenica In e una festa di, in cui è stata circondata da tantissimo affetto. Conclusi imenti,ha valuto commentare la sua giornata piena d’amore con un post social, in cui ha condiviso con i suoi tanti ammiratori, la gioia provata in queste 24 ore indimenticabili., la gioia per il suoè la regina della domenica italiana, visto che, con la sua Domenica In, intrattiene i telespettatori di Rai Uno da numerosi anni.

DOMENICA IN : MARA VENIER SVEGLIA FINO ALLE 2 PER SEGUIRE BALLANDO. TUTTI GLI OSPITI - Il giornalista Piero Marrazzo, invece, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni, dal titolo ‘Storia senza eroi’, nel quale sono presenti anche tre lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara. (Bubinoblog)

Mara Venier - durante il compleanno accade l’inaspettato : lei in lacrime - La conduttrice, che ha spento 74 candeline, ha ricevuto una fantastica sorpresa. Mara Venier, durante il compleanno accade l’inaspettato: lei in lacrime – Quella di ieri, 20 ottobre 2024, è stata una puntata ricca di festeggiamenti. (continua a leggere dopo le foto) Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno in diretta tv su Rai 1. (Tvzap.it)

Mara Venier commossa per la lettera di compleanno di Vincenzo Mollica : “Sei per noi una sorella di Mamma Rai” - Mara Venier festeggia il suo 74esimo compleanno in diretta a Domenica In. Tanti gli auguri che le sono arrivati in queste ore, ma la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime per le parole che ha avuto per lei l'ex giornalista del Tg1 Vincenzo Mollica.Continua a leggere . (Fanpage.it)