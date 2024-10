Maltempo in Calabria: esonda un torrente, isolato un Comune. Situazione critica a Lamezia Terme (Di lunedì 21 ottobre 2024) Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari, un’auto è sprofondata in una voragine. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti Repubblica.it - Maltempo in Calabria: esonda un torrente, isolato un Comune. Situazione critica a Lamezia Terme Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari, un’auto è sprofondata in una voragine. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti

