Liberoquotidiano.it - "Eterno visionario": Pirandello raccontato da Michele Placido

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Mettere in scena un film supernon è stato facile. Tutti lo abbiamo studiato a scuola, abbiamo apprezato il talento di un grande letterato, ma nessuno mai, ci aveva spiegato chi davvero fosse, con le sue problematiche , private a familiari.riesce a farlo, perchè supera quell'oscuro confine che divide la vita dal sogno e racconta il grande Maestro, da un punto di vista insolito, interessante, magnifico. Scritto con Matteo Collura e Tony Trupia, si snoda nel 1934, durante il viaggio cheaffronta per raggiungere Stoccolma, dove ritirerà il Premio Nobel per la letteratura. Dopo questo appuntamento, cambiarono molte cose, ci fu anche un rinnovamento, doloroso. La moglie , Antonietta Portolano ( Valeria Bruni Tedeschi) , doveva essere ricoverata in una clinica per la grave malattia mentale da cui era afflitta da tempo.