Esplode sigaretta elettronica, turista finisce in ospedale a Palermo: “Grave ferita alla bocca” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una turista polacca di 20 anni è finita in ospedale perché le è esplosa una sigaretta elettronica mentre fumava. Ha riportato una Grave ferita alla bocca e almeno un dente spaccato. A lanciare l’allarme i titolari di un ristorante della zona che, vedendola sanguinare, hanno chiamato i soccorsi. La giovane, al momento dell’incidente avvenuto domenica mattina intorno all’ora di pranzo, si trovava con il fidanzato nel centro di Palermo all’altezza di Piazza Olivella. Ad ora non è ancora chiara la causa dell’esplosione, ma presumibilmente è dipesa da un cortocircuito della batteria. La sigaretta elettronica, riporta Palermo Today, era di marca Geekvape. Il costo dei dispositivi oscilla tra i 25 e i 90 euro. Sul proprio sito, la compagnia con base a Shenzhen, in Cina, dichiara di avere oltre “30 milioni di clienti in tutto il mondo” e di offrire “prodotti con i più alti standard”. Ilfattoquotidiano.it - Esplode sigaretta elettronica, turista finisce in ospedale a Palermo: “Grave ferita alla bocca” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unapolacca di 20 anni è finita inperché le è esplosa unamentre fumava. Ha riportato unae almeno un dente spaccato. A lanciare l’rme i titolari di un ristorante della zona che, vedendola sanguinare, hanno chiamato i soccorsi. La giovane, al momento dell’incidente avvenuto domenica mattina intorno all’ora di pranzo, si trovava con il fidanzato nel centro diall’altezza di Piazza Olivella. Ad ora non è ancora chiara la causa dell’esplosione, ma presumibilmente è dipesa da un cortocircuito della batteria. La, riportaToday, era di marca Geekvape. Il costo dei dispositivi oscilla tra i 25 e i 90 euro. Sul proprio sito, la compagnia con base a Shenzhen, in Cina, dichiara di avere oltre “30 milioni di clienti in tutto il mondo” e di offrire “prodotti con i più alti standard”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplode la sigaretta elettronica in bocca mentre fuma - ricoverata una giovane 20enne in condizioni gravi - Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, si è verificato un un incidente con una sigaretta elettronica, esplosa nella bocca di una ragazza 20enne. I soccorritori dell’1-1-8 hanno portata la ragazza ferita con l’ambulanza in ospedale, dove si trova tuttora per effettuare ulteriori accertamenti e verificare l’entità delle ferite subite. (Dayitalianews.com)

Sigaretta elettronica esplode in bocca a una ragazza a Palermo : le sue condizioni - Una sigaretta elettronica è esplosa in bocca a una ragazza di 20 anni. La giovane, che era in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente. Ho capito subito che era esplosa la batteria. Come racconta il Corriere, a lanciare l’allarme sono stati i titolari di un ristorante che si trova vicino al luogo dell’incidente. (Thesocialpost.it)

Palermo - le esplode la sigaretta elettronica in bocca : turista finisce in ospedale - . . La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave ferita alla bocca. A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Protagonista della disavventura u na ragazza di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo. La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente. (Gazzettadelsud.it)