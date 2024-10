Ilrestodelcarlino.it - Ancona condannata da un episodio, ma la storia si ripete

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora una sconfitta per l’, la quarta nelle ultime cinque partite, con i dorici ancora condannati da unstavolta assolutamente evitabile. Il derby contro la Civitanovese aveva tutti i presupposti per permettere ai dorici di tornare al successo, invece è stata la formazione di Alfonsi a uscire dal Del Conero con tre punti. Risultato che sta strettissimo all’per quanto visto nell’arco del match, ma che ha finito per premiare l’unica squadra in grado di segnare.