Mister Movie | “Addio a Massimo Boldi”, dato per Morto o Malato, facciamo chiarezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Sembra proprio che Massimo Boldi non riesca a sfuggire alle insidie del web. Negli ultimi giorni, sono circolate insistenti voci sulla sua salute, con notizie false che lo davano per Malato e in condizioni precarie. Un’ennesima bufala che ha allarmato i fan dell’attore. Su Internet gira voce “Massimo Boldi è Morto”, oppure “la sua vita appesa ad un filo”, ma come sta davvero l’attore? Non è la prima volta che il nome di Massimo Boldi viene associato a notizie false sulla sua salute. Già in passato, erano circolate voci infondate sulla sua morte, smentite prontamente dallo stesso attore. Sembra che il suo nome abbia un fascino particolare per chi ama diffondere fake news, attirando click e generando allarme. Mistermovie.it - Mister Movie | “Addio a Massimo Boldi”, dato per Morto o Malato, facciamo chiarezza Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Sembra proprio chenon riesca a sfuggire alle insidie del web. Negli ultimi giorni, sono circolate insistenti voci sulla sua salute, con notizie false che lo davano pere in condizioni precarie. Un’ennesima bufala che ha allarmato i fan dell’attore. Su Internet gira voce “”, oppure “la sua vita appesa ad un filo”, ma come sta davvero l’attore? Non è la prima volta che il nome diviene associato a notizie false sulla sua salute. Già in passato, erano circolate voci infondate sulla sua morte, smentite prontamente dallo stesso attore. Sembra che il suo nome abbia un fascino particolare per chi ama diffondere fake news, attirando click e generando allarme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho tradito Silvio Berlusconi come Giuda con Gesù” : la confessione di Massimo Boldi - Un gesto, quello di Boldi, che fu bersagliato dalle critiche di moltissimi utenti, al punto da scatenare la reazione della Premier, che lo difese con un post: “È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite”, conclude ‘Cipollino’. (Ilfattoquotidiano.it)

MASSIMO BOLDI A CIAO MASCHIO : “TRADII BERLUSCONI - COME GIUDA FECE CON GESÙ” - A quel punto è cominciato un balletto tra Rai e Mediaset, dove io invece ero molto legato a Silvio Berlusconi da una grande amicizia. Massimo Boldi sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda domani, Sabato 28 Settembre, in seconda serata su Rai1. Dopo quattro ore, mi ha ricevuto e ci siamo parlati. (Bubinoblog)

"Così tradii Berlusconi come Giuda con Gesù" : la rivelazione di Massimo Boldi - "Ero molto legato a Silvio Berlusconi da una grande amicizia. E, invece, come fece Giuda con Gesù, lo tradii". A dirlo è Massimo Boldi, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio nella puntata in onda oggi, sabato 28 settembre, in seconda serata su Rai1. Il riferimento è a quanto avvenne negli... (Today.it)