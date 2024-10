Malfunzionamento al sistema radar di gestione dei voli (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Disagi nei principali aeroporti del Nord Italia: problemi al sistema radar bloccano i voli A partire dalle 17:30, gli aeroporti della Lombardia, Piemonte e Liguria hanno subito notevoli interruzioni a causa di un Malfunzionamento del sistema operativo della gestione dei dati della sala radar del Nord Ovest. Questo incidente ha influito notevolmente sull’operatività di scali cruciali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova, causando un gran numero di voli rimasti a terra o impossibilitati ad atterrare. L’ente nazionale Assistenza Volo ha confermato che il problema al sistema operativo, situato presso la sala radar di Milano, è stato risolto nel giro di trenta minuti. Tuttavia, il disguido ha avuto ripercussioni ben più estese sui voli in partenza e arrivo. Gaeta.it - Malfunzionamento al sistema radar di gestione dei voli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Disagi nei principali aeroporti del Nord Italia: problemi albloccano iA partire dalle 17:30, gli aeroporti della Lombardia, Piemonte e Liguria hanno subito noteinterruzioni a causa di undeloperativo delladei dati della saladel Nord Ovest. Questo incidente ha influito notevolmente sull’operatività di scali cruciali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova, causando un gran numero dirimasti a terra o impossibilitati ad atterrare. L’ente nazionale Assistenza Volo ha confermato che il problema aloperativo, situato presso la saladi Milano, è stato risolto nel giro di trenta minuti. Tuttavia, il disguido ha avuto ripercussioni ben più estese suiin partenza e arrivo.

