Infortunio Abraham sospiro di sollievo per il Milan | ecco le prime indiscrezioni

Infortunio Abraham: le prime indiscrezioni sulle condizioni della spalla dell'attaccante del Milan dopo la partita con l'Udinese Importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sulle condizioni di Tammy Abraham dopo l'Infortunio alla spalla. Nel post partita di Milan–Udinese sono stati effettuati degli esami all'interno dello stadio San Siro. Sono escluse fratture alla spalla, si tratta soltanto di un trauma distorsivo

