Festa Marquez, vince il Gran Premio d'Australia: Jorge Martin allunga nel Mondiale, +20 su Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) È Marc Marquez a vincere il Gran Premio d'Australia, il 18esimo appuntamento della stagione MotoGp. L'otto volte campione del mondo centra il terzo successo stagionale con la Ducati del team Gresini. Dopo le vittorie a Aragon e San Marino conquista anche Phillip Island confermando la ritrovata Today.it - Festa Marquez, vince il Gran Premio d'Australia: Jorge Martin allunga nel Mondiale, +20 su Bagnaia Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È Marcre ild', il 18esimo appuntamento della stagione MotoGp. L'otto volte campione del mondo centra il terzo successo stagionale con la Ducati del team Gresini. Dopo le vittorie a Aragon e San Marino conquista anche Phillip Island confermando la ritrovata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp : Marc Marquez vince il Gran Premio d'Australia - Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Australia davanti al connazionale Jorge Martin, che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGP sull'italiano Francesco Bagnaia, giunto terzo al traguardo. . Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del ... (Quotidiano.net)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez avanti a tutti - Bagnaia attaccato. Ducati con gran passo - 00. 00. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race 00. Buon divertimento! . 50 Si abbatte il muro dell’1’28: Marquez primo in 1’27”812, Bagnaia con 47 millesimi di ritardo, con la sua moto che si era nettamente scomposta nell’ultima curva. (Oasport.it)

Daisy Marquez - la famosa content creator e makeup artist - ha lanciato la sua prima fragranza : Bella Perversa - Le sue note principali includono ciliegia, tè bianco, mandarino, gelsomino, tuberosa, fiori d’arancio, vaniglia, caffè e patchouli. Il suo obiettivo finale è portare il marchio nei negozi fisici, con un particolare occhio verso catene di prestigio come Sephora. Il nome “Bella Perversa”, che tradotto significa “bella e malvagia”, richiama l’archetipo della femme fatale tipico delle telenovelas che ... (Metropolitanmagazine.it)