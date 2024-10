F1 GP Stati Uniti Austin: risultati e ordine di arrivo, vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari (Di domenica 20 ottobre 2024) Charles Leclerc vince il Gran Premio degli Stati Uniti. Allo spegnimento dei semafori Leclerc firma una partenza meravigliosa, partendo dalla quarta casella e conquistando la cima della classifica in pochi metri. Nel frattempo il poleman Lando Norris scivola in quarta posizione, facendosi superare da Max Verstappen e da Carlos Sainz. Dopo appena tre tornate, la Safety Car fa il suo ingresso dopo dieci Gran Premi di assenza, con Lewis Hamilton bloccato nella ghiaia di Curva 19. Leclerc guadagna un ampio vantaggio su Verstappen e spende in solitaria la prima parte della gara. Al momento della prima sosta, la McLaren acquista un nuovo ritmo, dettando il passo per alcuni giri prima di fermarsi per il cambio gomme. I due Ferraristi tornano in testa alla classifica. Sul finale i protagonisti sono Verstappen e Norris, che duellano per la terza posizione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Charlesvince il Gran Premio degli. Allo spegnimento dei semaforifirma una partenza meravigliosa, partendo dalla quarta casella e conquistando la cima della classifica in pochi metri. Nel frattempo il poleman Lando Norris scivola in quarta posizione, facendosi superare da Max Verstappen e da Carlos Sainz. Dopo appena tre tornate, la Safety Car fa il suo ingresso dopo dieci Gran Premi di assenza, con Lewis Hamilton bloccato nella ghiaia di Curva 19.guadagna un ampio vantaggio su Verstappen e spende in solitaria la prima parte della gara. Al momento della prima sosta, la McLaren acquista un nuovo ritmo, dettando il passo per alcuni giri prima di fermarsi per il cambio gomme. I duesti tornano in testa alla classifica. Sul finale i protagonisti sono Verstappen e Norris, che duellano per la terza posizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Stati Uniti Austin : partenza da sogno per Leclerc - da quarto a primo - Charles Leclerc firma una partenza perfetta allo spegnimento del Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin. Fondamentale la prontezza di Leclerc, che qui lo scorso anno era stato vittima di Verstappen, che aveva agito proprio come su Norris quest’oggi. . The post F1 GP Stati Uniti Austin: partenza da sogno per Leclerc, da quarto a primo appeared first on SportFace. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Leclerc : “Abbiamo massimizzato - non ce n’era di più” - Così ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, quarto al termine delle qualifiche del GP degli Stati Uniti in scena sul circuito di Austin. . “Nella sprint race ero contento della macchina, abbiamo cambiato poco nel setup. The post F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Abbiamo massimizzato, non ce n’era di più” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Vasseur : “Lotta tra Sainz e Leclerc? Non voglio congelare le cose - lavorano bene” - Oggi abbiamo gestito bene e siamo stati costanti, ma domani servirà prestare attenzione. Oggi abbiamo perso un po’ di energia contro Russell, ma se domani riusciremo a essere vicini a Norris e Verstappen andrà bene”, conclude. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky, al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. (Sportface.it)