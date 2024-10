Alma Mater Fest 2024, torna la festa di benvenuto agli studenti dell'università (Di domenica 20 ottobre 2024) A Rimini l’evento inaugurale di Alma Mater Fest sarà il 21 ottobre alle ore 17 presso la Cineteca comunale (via Gambalunga 27) con una lezione spettacolo dal titolo “Alla ricerca dell’aula perduta: storie di vita universitaria” (su prenotazione). A seguire aperitivo con musica dal vivo riservato Riminitoday.it - Alma Mater Fest 2024, torna la festa di benvenuto agli studenti dell'università Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A Rimini l’evento inaugurale disarà il 21 ottobre alle ore 17 presso la Cineteca comunale (via Gambalunga 27) con una lezione spettacolo dal titolo “Alla ricerca’aula perduta: storie di vita universitaria” (su prenotazione). A seguire aperitivo con musica dal vivo riservato

Cultura - musica - sport : l'Alma Mater Fest torna nelle sedi universitarie a Ravenna e Faenza - Conoscere da vicino l'università in una tre giorni tra incontri, dibattiti, musica, attività di orientamento e visite guidate. Dal 21 al 23 ottobre anche il campus di Ravenna ospita la 5° edizione della Alma Mater Fest. L’evento inaugurale si terrà lunedì 21 ottobre alle 13 con i saluti di... (Ravennatoday.it)

Torna Alma Mater Fest 2024 : la festa di benvenuto agli studenti e alle studentesse - Dal 21 al 23 ottobre andrà in scena a Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza e Rimini la quinta edizione della manifestazione con ospiti. . . Tre giorni di incontri, dibattiti, musica, attività di orientamento e visite guidate per conoscere da vicino l’Alma Mater, le sue opportunità, i suoi servizi. (Forlitoday.it)

Classici antichi e nuovi : gli eventi autunnali della rassegna dell’Alma Mater - Classici antichi e nuovi: al via gli eventi autunnali della rassegna dell’Alma Mater. Quattro appuntamenti per condividere la conoscenza umana e affrontare, attraverso diverse discipline, temi universali che connettono persone ed epoche e ispirano creatività e innovazione Al via gli eventi... (Bolognatoday.it)