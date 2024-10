Biological Lattice Industries BLI si assicura un investimento da 18 milioni di dollari condotto da Uni Fund per democratizzare la biofabbricazione

Biological Lattice Industries (BLI) si assicura un investimento da 1,8 milioni di dollari condotto da Uni.Fund per democratizzare la biofabbricazione (Di sabato 19 ottobre 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Biological Lattice Industries Corp. (BLI), uno dei principali innovatori in biofabbricazione e R&S nelle scienze della vita, ha annunciato oggi la chiusura riuscita di un round di investimento pre-seed da 1,8 milioni di dollari condotto dalla società greca di venture capital Uni.Fund. Assieme a questo annuncio di finanziamento, BLI sta presentando la sua prima soluzione completa per la biofabbricazione: BioLoom™, la biostampante 3D multi-funzione avanzata di BLI e Loominus Studio™, la sua piattaforma di software unificata progettata per rivoluzionare i flussi di lavoro della biofabbricazione. .com - Biological Lattice Industries (BLI) si assicura un investimento da 1,8 milioni di dollari condotto da Uni.Fund per democratizzare la biofabbricazione Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Corp. (BLI), uno dei principali innovatori ine R&S nelle scienze della vita, ha annunciato oggi la chiusura riuscita di un round dipre-seed da 1,8didalla società greca di venture capital Uni.. Assieme a questo annuncio di finanziamento, BLI sta presentando la sua prima soluzione completa per la: BioLoom™, la biostampante 3D multi-funzione avanzata di BLI e Loominus Studio™, la sua piattaforma di software unificata progettata per rivoluzionare i flussi di lavoro della

