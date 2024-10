Atp Almaty 2024 prima finale per il canadese Diallo | sfiderà Khachanov

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue la settimana da sogno di Gabriel, che ha battuto anche l’argentino Francisco Cerundolo ed ha raggiunto l’atto conclusivo nell’Atp 250 diin carriera a livello Atp per il, che ha perso un solo set nell’arco di quattro partite ma soprattutto ha sugellato il suo debutto in top 100. 6-4 6-2 il punteggio con cui si è aggiudicato, in appena 69 minuti di gioco, un match a senso unico che ha sempre avuto in controllo. TABELLONE MONTEPREMI A contendergli il titolo sarà il russo Karen, terza forza del seeding, che andrà a caccia del secondo titolo in stagione dopo quello vinto in febbraio a Doha. Il numero 26 del mondo ha piegato in rimonta l’australiano Alexander Vukic, impiegando 2h14? per avere la meglio con lo score di 6-7 6-3 6-4.ha vinto l’unico precedente, pochi mesi fa sul cemento in Canada con un doppio 6-4.