Sestri Levante-Arezzo oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Arezzo, match dello stadio Giuseppe Sivori valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa è reduce da due pareggi consecutivi contro Vis Pesaro e Lucchese e adesso spera di ritrovare la vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Sestri Levante-Arezzo, come seguire il match La squadra toscana, dal suo canto, sta disputando un'ottima prima parte di campionato e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da continuare a sognare grandi traguardi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

VIDEO | Allagamenti e strade chiuse a Sestri Levante - 20. . Via Petronio è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Colombo e viale Dante dove si sono verificati allagamenti negli esercizi commerciali. Intorno alle ore 17. . . Piogge consistenti e allagamenti anche a Sestri Levante. (Genovatoday.it)

Dove vedere Sestri Levante-Arezzo in diretta tv - Il Sestri Levante torna in campo al Sivori venerdì alle 20,30 per sfidare l'Arezzo. Si affrontano due squadre in forma ma con obiettivi diversi in questa stagione, i liguri vogliono centrare la seconda salvezza di fila mentre i toscani grazie anche all'ottimo avvio di campionato hanno messo al... (Genovatoday.it)