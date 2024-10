Mostre, giochi e allestimenti. Torna la festa del libro medievale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’ esplosione di colori illuminerà la quarta edizione della festa libro medievale e antico di Saluzzo, che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre, con tappe di avvicinamento sul territorio nelle settimane precedenti ed eventi nei giorni successivi. Attorno al tema “I colori nel Medioevo” ruota infatti l’appuntamento letterario e fieristico autunnale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del libro di Torino – che ne cura il programma e la comunicazione – e la Fondazione Amleto Bertoni. Quotidiano.net - Mostre, giochi e allestimenti. Torna la festa del libro medievale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’ esplosione di colori illuminerà la quarta edizione dellae antico di Saluzzo, che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre, con tappe di avvicinamento sul territorio nelle settimane precedenti ed eventi nei giorni successivi. Attorno al tema “I colori nel Medioevo” ruota infatti l’appuntamento letterario e fieristico autunnale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale deldi Torino – che ne cura il programma e la comunicazione – e la Fondazione Amleto Bertoni.

