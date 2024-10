Malato di leucemia fece il giro del mondo in barca a vela: un film sul velista ravennate Michele Piancastelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono cominciate da qualche giorno le riprese del docufilm “Altrove” che racconta la storia di Michele Piancastelli, il velista ravennate a cui diagnosticarono la leucemia. Dopo 7 mesi passati in ospedale partì, nel luglio 2009, con “Altrove”, una bella barca di colore rosso con cui affrontò il Ravennatoday.it - Malato di leucemia fece il giro del mondo in barca a vela: un film sul velista ravennate Michele Piancastelli Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono cominciate da qualche giorno le riprese del docu“Altrove” che racconta la storia di, ila cui diagnosticarono la. Dopo 7 mesi passati in ospedale partì, nel luglio 2009, con “Altrove”, una belladi colore rosso con cui affrontò il

