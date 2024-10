Licenziamenti alla Berco, è sciopero: “Dobbiamo tenere botta. Tutti uniti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ferrara, 18 ottobre 2024 – Gianni Benini, 55 anni, lavora alla Berco di Copparo dal 1994. “Cos’è successo? Che ci sono 480 famiglie che non sanno dove sbattere la testa”, sfila il pacchetto dal taschino della camicia, si accende una sigaretta, l’ennesima in una mattina grigio sporco che nessuno avrebbe voluto vivere. Berco COPPARO PROTESTA L’azienda metalmeccanica che fa parte del colosso Thyssenkrupp, ha comunicato – “gentili colleghi e colleghe” così comincia la lettera apparsa nel portale dell’impresa – che licenzierà 480 dipendenti a Copparo. L’annuncio, poi una serie di scadenze che cambieranno la vita a 480 persone, un paese che viveva di Berco, una provincia costellata da tavoli di crisi. Dal primo novembre viene cancellato l’integrativo aziendale. E’ partito il contatore, quella che i sindacati chiamano “pistola alla tempia”. Ilrestodelcarlino.it - Licenziamenti alla Berco, è sciopero: “Dobbiamo tenere botta. Tutti uniti” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ferrara, 18 ottobre 2024 – Gianni Benini, 55 anni, lavoradi Copparo dal 1994. “Cos’è successo? Che ci sono 480 famiglie che non sanno dove sbattere la testa”, sfila il pacchetto dal taschino della camicia, si accende una sigaretta, l’ennesima in una mattina grigio sporco che nessuno avrebbe voluto vivere.COPPARO PROTESTA L’azienda metalmeccanica che fa parte del colosso Thyssenkrupp, ha comunicato – “gentili colleghi e colleghe” così comincia la lettera apparsa nel portale dell’impresa – che licenzierà 480 dipendenti a Copparo. L’annuncio, poi una serie di scadenze che cambieranno la vita a 480 persone, un paese che viveva di, una provincia costellata da tavoli di crisi. Dal primo novembre viene cancellato l’integrativo aziendale. E’ partito il contatore, quella che i sindacati chiamano “pistolatempia”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berco di Copparo : ufficializzati 480 licenziamenti - Le Rsu di Fim Fiom e Uilm dichiarano, da oggi, lo stato di agitazione. “Invitiamo tutti i lavoratori ad uscire dallo stabilimento, radunandoci all'esterno della portineria centrale per delineare la situazione – si legge nella nota –. "Siamo dalla parte dei lavoratori e siamo assolutamente contrari a questa forma di comunicazione ma soprattutto alla sostanza- dichiara il sindaco di Copparo, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Berco - Copparo : ufficializzati i licenziamenti - Ferrara, 17 ottobre 2024 – Questa mattina la storica azienda Berco, di Copparo, nel Ferrarese ha formalizzato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo e di disdetta del contratto aziendale, il messaggio è stato ricevuto anche da tutte le maestranze. “Invitiamo tutti i lavoratori ad uscire dallo stabilimento, radunandoci all'esterno della portineria centrale per delineare la ... (Ilrestodelcarlino.it)

Licenziamenti in Rexnord e Berco - arriva il disappunto del presidente della Provincia - . . Commenta così il neo presidente della Provincia, Daniele Garuti, la vicenda che sta tenendo banco in città. “Esprimo il mio fermo disappunto per ciò che sta accadendo ai 77 dipendenti della Rexnord Tollok, ai quali è stato comunicato il licenziamento con una lettera inviata per posta certificata”. (Ferraratoday.it)