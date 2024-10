Eros Di Ronza ucciso a forbiciate per un pugno di Gratta e Vinci, lo sfogo sui social contro il ladro morto: «Non ci mancherai» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle sue intenzioni doveva un 'colpo facile': l'arrivo in sella a uno scooter rubato, il buio delle 5 del mattino di ieri, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il blitz Leggo.it - Eros Di Ronza ucciso a forbiciate per un pugno di Gratta e Vinci, lo sfogo sui social contro il ladro morto: «Non ci mancherai» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle sue intenzioni doveva un 'colpo facile': l'arrivo in sella a uno scooter rubato, il buio delle 5 del mattino di ieri, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il blitz

Ladro ucciso a colpi di forbici : la morte di Eros Di Ronza è omicidio o legittima difesa? La sequenza choc - Qualcuno in zona Corvetto dice di averlo riconosciuto nelle immagini registrate dalla telecamera interna del suo locale, indicandolo come la persona che si presentò un giorno di agosto e attirò l’attenzione per gli sguardi insistenti proprio verso gli occhi elettronici per memorizzarne la posizione. (Ilgiorno.it)

Il video del ladro ucciso a Milano - gli ultimi istanti di Eros Di Ronza : il cric in mano - il “palo” sul marciapiedi poi la reazione fatale - Nel video si nota l'arrivo del motorino rubato la sera prima in via Brioschi: scendono Di Ronza e il complice quarantottenne, poi rintracciato dalla polizia nel suo appartamento di viale Tibaldi. . Il trentasettenne pregiudicato tira fuori un cric e inizia a sollevare la saracinesca del bar; l'altro si guarda intorno per controllare che non arrivi nessuno. (Ilgiorno.it)

Eros Di Ronza ucciso dopo una rapina in un bar di Milano - identificato il complice 48enne che ha fatto da palo - La polizia di Stato di Milano ha identificato e denunciato, in stato di libertĂ , un 48enne per tentato furto in concorso. Si tratterebbe del complice di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso dopo la rapina a un bar dal titolare dell'attivitĂ .Continua a leggere . (Fanpage.it)