(Adnkronos) – "Il 67% delle pmi europee è oggi digitalizzato. Se riuscissimo a colmare questo divario del 33%, si otterrebbe

Digitale - Hogg (Visa) : “Più 200 mld all’anno chiudendo divario digitale delle aziende Ue” - (Adnkronos) – “Il 67% delle pmi europee è oggi digitalizzato. Se riuscissimo a colmare questo divario del 33%, si otterrebbe un aumento del fatturato complessivo di oltre 200 miliardi di euro all'anno di cui il 5%, circa 10 miliardi all’anno, a beneficio delle piccole e medie imprese italiane". Così Charlotte Hogg, ceo di Visa Europe, […]. (Periodicodaily.com)

